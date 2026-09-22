S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Kraft Heinz Company-Anlage im Blick

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 22.09.2025 wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag 26,38 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,791 Kraft Heinz Company-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 24,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,38 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,62 Prozent.

Kraft Heinz Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net