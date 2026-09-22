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Kraft Heinz Company-Anlage im Blick

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
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Am 22.09.2025 wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag 26,38 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,791 Kraft Heinz Company-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 24,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,38 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,62 Prozent.

Kraft Heinz Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG

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