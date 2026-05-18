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S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

19.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,57 USD. Bei einem Kraft Heinz Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,295 Kraft Heinz Company-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (23,35 USD), wäre das Investment nun 53,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,41 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kraft Heinz Company belief sich jüngst auf 27,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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