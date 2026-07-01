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S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in L3Harris Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
L3Harris Technologies
255.50 EUR -6.10 EUR -2.33 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades L3Harris Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das L3Harris Technologies-Papier an diesem Tag 84,20 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die L3Harris Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 11,876 L3Harris Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der L3Harris Technologies-Aktie auf 295,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.508,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 250,83 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von L3Harris Technologies belief sich jüngst auf 56,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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