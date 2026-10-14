S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

L3Harris Technologies-Anlage

14.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen L3Harris Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das L3Harris Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 177,24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,564 L3Harris Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,43 USD, da sich der Wert einer L3Harris Technologies-Aktie am 13.10.2026 auf 234,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,43 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für L3Harris Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 44,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net