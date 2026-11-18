S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen L3Harris Technologies-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
L3Harris Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das L3Harris Technologies-Papier an diesem Tag bei 220,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,455 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (260,74 USD), wäre das Investment nun 11.851,82 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18,52 Prozent.
L3Harris Technologies wurde am Markt mit 48,75 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf L3Harris Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf L3Harris Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen