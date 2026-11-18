Frühes Investment

Das wäre der Verdienst eines frühen L3Harris Technologies-Einstiegs gewesen.

L3Harris Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das L3Harris Technologies-Papier an diesem Tag bei 220,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,455 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (260,74 USD), wäre das Investment nun 11.851,82 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18,52 Prozent.

L3Harris Technologies wurde am Markt mit 48,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net