S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Performance unter der Lupe

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in L3Harris Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.10.2025 wurden L3Harris Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die L3Harris Technologies-Aktie an diesem Tag bei 301,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,175 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.892,38 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 06.10.2026 auf 237,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,08 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von L3Harris Technologies belief sich jüngst auf 43,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net