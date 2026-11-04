S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Frühe Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die L3Harris Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.11.2025 wurde die L3Harris Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 291,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das L3Harris Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,344 L3Harris Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 277,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,38 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 95,38 USD entspricht einer negativen Performance von 4,62 Prozent.

Alle L3Harris Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net