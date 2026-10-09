S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Las Vegas Sands-Investment von vor einem Jahr verloren

Las Vegas Sands-Performance

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Las Vegas Sands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Las Vegas Sands-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Las Vegas Sands-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,928 Las Vegas Sands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (36,10 USD), wäre die Investition nun 69,61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,39 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Las Vegas Sands belief sich zuletzt auf 23,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net