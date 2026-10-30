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Las Vegas Sands-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Las Vegas Sands von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Las Vegas Sands Corp.
32.90 EUR 0.50 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen

Die Las Vegas Sands-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,75 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hat, hat nun 1,732 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,14 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Anteils am 29.10.2026 auf 37,04 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,86 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Las Vegas Sands bezifferte sich zuletzt auf 23,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.04.19 Las Vegas Sands Market Perform Telsey Advisory Group
26.07.18 Las Vegas Sands Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.18 Las Vegas Sands Market Perform Telsey Advisory Group
14.03.18 Las Vegas Sands Market Perform Telsey Advisory Group
25.01.18 Las Vegas Sands Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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