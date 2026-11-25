Profitable Leidos-Investition?

Das wäre der Verdienst eines frühen Leidos-Einstiegs gewesen.

Die Leidos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,98 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Leidos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,008 Leidos-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 2.568,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,37 USD belief. Mit einer Performance von +156,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Leidos zuletzt 15,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net