S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Leidos-Einstiegs gewesen.
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Die Leidos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,98 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Leidos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,008 Leidos-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 2.568,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,37 USD belief. Mit einer Performance von +156,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Leidos zuletzt 15,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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