S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leidos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Leidos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Die Leidos-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,43 USD. Bei einem Leidos-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,590 Leidos-Aktien. Die gehaltenen Leidos-Aktien wären am 20.10.2026 12.586,02 USD wert, da der Schlussstand 127,66 USD betrug. Die Steigerung von 10.000 USD zu 12.586,02 USD entspricht einer Performance von +25,86 Prozent.
Insgesamt war Leidos zuletzt 15,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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