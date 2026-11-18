Frühes Investment

Investoren, die vor Jahren in Leidos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Leidos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Leidos-Aktie an diesem Tag bei 91,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,097 Leidos-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 128,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40,67 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Leidos belief sich zuletzt auf 15,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net