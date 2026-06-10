S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Leidos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Leidos-Papier statt. Diesen Tag beendete die Leidos-Aktie bei 149,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 66,939 Leidos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.602,92 USD, da sich der Wert eines Leidos-Papiers am 16.06.2026 auf 113,58 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,97 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Leidos eine Marktkapitalisierung von 14,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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