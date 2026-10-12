DAX 25.284 +0,8%ESt50 6.200 +0,4%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,14 +1,2%Nas 27.275 -0,3%Bitcoin 74.207 -0,6%Euro 1,1177 -0,1%Öl 107,1 +2,3%Gold 4.168 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lennar-Investition im Blick

S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lennar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lennar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lennar Corp.
66.68 EUR 0.16 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lennar-Aktie an diesem Tag 41,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 243,315 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lennar-Aktie auf 76,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.659,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 86,60 Prozent.

Lennar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Lennar Aktie News

Werbung

Lennar Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lennar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.08.19 Lennar Buy Seaport Global Securities
29.10.18 Lennar Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.10.18 Lennar Buy Deutsche Bank AG
27.06.18 Lennar Overweight Barclays Capital
27.06.18 Lennar Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.