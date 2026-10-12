S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lennar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lennar-Investition im Blick

12.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Lennar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lennar-Aktie an diesem Tag 41,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 243,315 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lennar-Aktie auf 76,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.659,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 86,60 Prozent.

Lennar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net