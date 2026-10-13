S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Linde-Anlage?

13.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Linde-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Linde-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Linde-Papier an diesem Tag bei 300,99 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Linde-Aktie investiert hat, hat nun 0,332 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (487,35 USD), wäre die Investition nun 161,92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,92 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 223,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net