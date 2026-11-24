S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Linde-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 407,67 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Linde-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,245 Linde-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Linde-Aktie auf 517,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,82 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Linde belief sich jüngst auf 231,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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