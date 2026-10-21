S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Live Nation Entertainment-Einstiegs gewesen.
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Live Nation Entertainment-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Live Nation Entertainment-Anteile bei 79,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,078 Live Nation Entertainment-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (174,79 USD), wäre das Investment nun 21.862,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 118,62 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Live Nation Entertainment belief sich zuletzt auf 40,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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