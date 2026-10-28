S&P 500-Wert Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor 5 Jahren eingefahren

Live Nation Entertainment-Investmentbeispiel

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Live Nation Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Live Nation Entertainment-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,44 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 0,996 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,22 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 27.10.2026 auf 171,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,22 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Live Nation Entertainment zuletzt 40,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net