Frühe Anlage

Vor Jahren in Live Nation Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Live Nation Entertainment-Papier an diesem Tag 112,61 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,880 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 183,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.630,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,07 Prozent.

Live Nation Entertainment war somit zuletzt am Markt 42,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net