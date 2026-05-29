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Aktionärsvergütung

S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lowes Companies Aktionären eine Freude

01.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lowes Companies Aktionären eine Freude | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Lowes Companies-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lowe's Companies Inc.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Lowes Companies am 29.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,75 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 4,40 Prozent an. Somit zahlt Lowes Companies insgesamt 2,64 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 2,73 Prozent gestiegen.

Lowes Companies-Stockdividendenrendite

Das Lowes Companies-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 214,36 USD. Für das Jahr 2026 weist die Lowes Companies-Aktie eine Dividendenrendite von 1,78 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,75 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Lowes Companies-Kurs via New York 11,73 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 16,23 Prozent stärker zugenommen als der Lowes Companies-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Lowes Companies

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 4,93 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,30 Prozent steigen.

Lowes Companies-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Lowes Companies beträgt aktuell 119,668 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Lowes Companies verfügt über ein KGV von aktuell 22,54. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Lowes Companies einen Umsatz von 86,286 Mrd.USD sowie ein EPS von 11,85 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

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