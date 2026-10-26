S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lumentum-Aktie bei 179,30 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,772 Lumentum-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (756,17 USD), wäre das Investment nun 42.173,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +321,73 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Lumentum eine Börsenbewertung in Höhe von 68,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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