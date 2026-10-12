S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Frühes Investment

12.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lumentum-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lumentum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,182 Lumentum-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 1.103,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.303,89 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1.203,89 Prozent.

Lumentum wurde am Markt mit 99,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net