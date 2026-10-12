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Frühes Investment

S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lumentum-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
909.90 EUR -88.50 EUR -8.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lumentum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,182 Lumentum-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 1.103,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.303,89 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1.203,89 Prozent.

Lumentum wurde am Markt mit 99,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Lumentum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lumentum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.08.19 Lumentum Buy B. Riley FBR
09.08.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
06.05.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
14.12.18 Lumentum Buy B. Riley FBR
13.11.18 Lumentum Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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