S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lumentum-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 10 Jahren wurden Lumentum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Lumentum-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,606 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lumentum-Papiere wären am 16.10.2026 20.278,79 USD wert, da der Schlussstand 824,13 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.927,88 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 74,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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