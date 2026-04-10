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S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor einem Jahr verdient

13.04.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lumentum-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
750,00 EUR -18,90 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Der Schlusskurs der Lumentum-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,27 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,505 Lumentum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 897,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.501,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1.650,15 Prozent.

Alle Lumentum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

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