S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Lumentum-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Der Schlusskurs der Lumentum-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,27 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,505 Lumentum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 897,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.501,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1.650,15 Prozent.
Alle Lumentum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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