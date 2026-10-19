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Lyondellbasell Industries-Investition

S&P 500-Wert Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lyondellbasell Industries-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyondellbasell Industries N.V.
56.06 EUR 0.84 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lyondellbasell Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 98,61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 10,141 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 649,12 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Papiers am 16.10.2026 auf 64,01 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,09 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Lyondellbasell Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 20,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Lyondellbasell Industries Aktie News

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Lyondellbasell Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyondellbasell Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.08.19 Lyondellbasell Industries Market Perform Cowen and Company, LLC
17.06.19 Lyondellbasell Industries Hold Deutsche Bank AG
22.02.19 Lyondellbasell Industries Neutral Dougherty & Company LLC
06.02.19 Lyondellbasell Industries Market Perform Cowen and Company, LLC
17.12.18 Lyondellbasell Industries Buy Deutsche Bank AG

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