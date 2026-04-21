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M&T Bank-Dividendenzahlung

S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich M&T Bank-Anleger freuen

22.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich M&T Bank-Anleger freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die M&T Bank-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
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M&T Bank Corp.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier M&T Bank am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 5,70 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 6,54 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet M&T Bank 1,05 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die M&T Bank-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,16 Prozent aufgebessert.

Entwicklung der M&T Bank-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte das M&T Bank-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 218,90 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die M&T Bank-Aktie eine Dividendenrendite von 2,83 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,85 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der M&T Bank-Kurs via New York 46,82 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 57,36 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von M&T Bank

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 6,19 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,83 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel M&T Bank

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens M&T Bank beläuft sich aktuell auf 32,682 Mrd. USD. Dividenden-Aktie M&T Bank besitzt aktuell ein KGV von 11,85. Im Jahr 2025 erwirtschaftete M&T Bank einen Umsatz von 13,180 Mrd.USD sowie ein EPS von 17,00 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

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