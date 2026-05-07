S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitables Marathon Petroleum-Investment?

Investoren, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Marathon Petroleum-Anteile letztlich bei 35,49 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,177 Marathon Petroleum-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.018,60 USD, da sich der Wert eines Marathon Petroleum-Papiers am 13.05.2026 auf 249,09 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 601,86 Prozent gesteigert.

Der Marathon Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 73,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net