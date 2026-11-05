Marathon Petroleum-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marathon Petroleum von vor einem Jahr verdient

05.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Marathon Petroleum-Aktie an diesem Tag bei 186,18 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 53,711 Marathon Petroleum-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 392,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.091,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 110,91 Prozent vermehrt. Am Markt war Marathon Petroleum jüngst 119,79 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net