Rentabler Marvell Technology-Einstieg?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marvell Technology-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Marvell Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Marvell Technology-Anteile bei 73,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marvell Technology-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,354 Marvell Technology-Aktien. Die gehaltenen Marvell Technology-Papiere wären am 23.11.2026 195,97 USD wert, da der Schlussstand 144,74 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,97 Prozent angewachsen.

Marvell Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net