S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marvell Technology-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Marvell Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Marvell Technology-Anteile bei 73,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marvell Technology-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,354 Marvell Technology-Aktien. Die gehaltenen Marvell Technology-Papiere wären am 23.11.2026 195,97 USD wert, da der Schlussstand 144,74 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,97 Prozent angewachsen.
Marvell Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Marvell Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marvell Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen