S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marvell Technology-Investment von vor einem Jahr verdient

Rentable Marvell Technology-Investition?

10.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marvell Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marvell Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Marvell Technology-Anteile bei 93,23 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,726 Marvell Technology-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (154,60 USD), wäre die Investition nun 1.658,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,83 Prozent erhöht.

Marvell Technology wurde am Markt mit 123,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net