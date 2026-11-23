MasterCard-Investition

Vor Jahren in MasterCard eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der MasterCard-Anteile betrug an diesem Tag 410,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,244 MasterCard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 152,46 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 20.11.2026 auf 625,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +52,46 Prozent.

MasterCard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 541,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net