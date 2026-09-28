S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das MasterCard-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MasterCard-Anteile bei 399,44 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die MasterCard-Aktie investiert hat, hat nun 2,504 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 567,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.421,11 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 42,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte MasterCard einen Börsenwert von 496,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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