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S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
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Vor 3 Jahren wurde das MasterCard-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MasterCard-Anteile bei 399,44 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die MasterCard-Aktie investiert hat, hat nun 2,504 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 567,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.421,11 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 42,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte MasterCard einen Börsenwert von 496,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.19 Mastercard Overweight Barclays Capital
28.09.18 MasterCard Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 MasterCard Neutral UBS AG
04.01.18 MasterCard Outperform RBC Capital Markets

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