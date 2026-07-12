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Langfristige Investition

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
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Vor 5 Jahren wurde das MasterCard-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die MasterCard-Aktie an diesem Tag 383,71 USD wert. Bei einem MasterCard-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,061 MasterCard-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen MasterCard-Anteile wären am 10.07.2026 13.727,55 USD wert, da der Schlussstand 526,74 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 37,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard bezifferte sich zuletzt auf 466,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.19 Mastercard Overweight Barclays Capital
28.09.18 MasterCard Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 MasterCard Neutral UBS AG
04.01.18 MasterCard Outperform RBC Capital Markets