S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor einem Jahr verloren

MasterCard-Investment im Blick

Wer vor Jahren in MasterCard eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die MasterCard-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MasterCard-Aktie 585,60 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,077 MasterCard-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 8.435,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 493,98 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 15,65 Prozent gleich.

MasterCard wurde am Markt mit 434,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net