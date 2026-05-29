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MasterCard-Investment im Blick

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor einem Jahr verloren

01.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor einem Jahr verloren | finanzen.net

Wer vor Jahren in MasterCard eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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MasterCard Inc.
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Heute vor 1 Jahr wurde die MasterCard-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MasterCard-Aktie 585,60 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,077 MasterCard-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 8.435,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 493,98 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 15,65 Prozent gleich.

MasterCard wurde am Markt mit 434,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
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18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

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