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Dividendenveränderung

S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Medtronic Aktionären eine Freude

S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Medtronic Aktionären eine Freude

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Medtronic-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
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Charts | News | Analysen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Medtronic am 15.10.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,84 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 1,43 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Medtronic beziffert sich auf 3,64 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 1,39 Prozent.

Medtronic- Dividendenrendite im Blick

Zum New York-Schluss notierte der Medtronic-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 95,45 USD. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Medtronic, demnach wird die Medtronic-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Medtronic-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Medtronic-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Medtronic-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,33 Prozent betrug.

Medtronic-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Medtronic via New York 0,431 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 4,02 Prozent besser entwickelt als der Medtronic-Kurs.

Medtronic- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2027 sehen Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 2,81 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent reduzieren.

Grunddaten von Medtronic

Medtronic ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 120,729 Mrd. USD. Das KGV von Medtronic beläuft sich aktuell auf 22,35. 2026 setzte Medtronic 36,364 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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