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S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medtronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medtronic-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
86.44 EUR 1.74 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen

Medtronic-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Medtronic-Papier 81,93 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,206 Medtronic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 94,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.156,84 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,68 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Medtronic zuletzt 121,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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