Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Medtronic-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Medtronic -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Medtronic-Aktie bei 75,52 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, befänden sich nun 132,415 Medtronic-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.719,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,20 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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