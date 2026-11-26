S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medtronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Medtronic-Investment gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde das Medtronic-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Medtronic-Aktie bei 75,52 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, befänden sich nun 132,415 Medtronic-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.719,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,20 Prozent.
Am Markt war Medtronic jüngst 123,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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