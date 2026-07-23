S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 714,80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,140 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 606,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,79 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,21 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Meta Platforms (ex Facebook) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,59 Bio. USD. Der Erstkurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich damals auf 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News
Meta Platforms (ex Facebook) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG