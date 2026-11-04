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Lohnendes Mid-America Apartment Communities-Investment?

S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mid-America Apartment Communities IncShs
105.35 EUR 0.50 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,15 USD. Bei einem Mid-America Apartment Communities-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,213 Mid-America Apartment Communities-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (117,34 USD), wäre die Investition nun 12.463,09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,63 Prozent zugenommen.

Mid-America Apartment Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.19 Mid-America Apartment Communities Outperform BMO Capital Markets
03.08.18 Mid-America Apartment Communities Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Mid-America Apartment Communities Neutral BTIG Research
19.01.18 Mid-America Apartment Communities Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.17 Mid-America Apartment Communities Market Perform BMO Capital Markets

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