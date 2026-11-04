S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnendes Mid-America Apartment Communities-Investment?

04.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,15 USD. Bei einem Mid-America Apartment Communities-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,213 Mid-America Apartment Communities-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (117,34 USD), wäre die Investition nun 12.463,09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,63 Prozent zugenommen.

Mid-America Apartment Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net