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Profitabler Mid-America Apartment Communities-Einstieg?

S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mid-America Apartment Communities IncShs
105.15 EUR -0.95 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 206,27 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,848 Mid-America Apartment Communities-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,43 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Mid-America Apartment Communities eine Marktkapitalisierung von 13,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
29.03.19 Mid-America Apartment Communities Outperform BMO Capital Markets
03.08.18 Mid-America Apartment Communities Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Mid-America Apartment Communities Neutral BTIG Research
19.01.18 Mid-America Apartment Communities Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.17 Mid-America Apartment Communities Market Perform BMO Capital Markets

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