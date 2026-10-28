S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren verloren

Profitabler Mid-America Apartment Communities-Einstieg?

28.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities -Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 206,27 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,848 Mid-America Apartment Communities-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,43 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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