S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 206,27 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,848 Mid-America Apartment Communities-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,43 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Mid-America Apartment Communities eine Marktkapitalisierung von 13,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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