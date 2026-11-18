Mid-America Apartment Communities-Performance

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.11.2023 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mid-America Apartment Communities-Papier bei 121,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,236 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (116,25 USD), wäre das Investment nun 957,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,26 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net