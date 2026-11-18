S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mid-America Apartment Communities-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 18.11.2023 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mid-America Apartment Communities-Papier bei 121,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,236 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (116,25 USD), wäre das Investment nun 957,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,26 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mid-America Apartment Communities
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mid-America Apartment Communities
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen