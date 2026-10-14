S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mid-America Apartment Communities-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Mid-America Apartment Communities-Investition im Blick

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mid-America Apartment Communities gewesen.

Am 14.10.2025 wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 133,76 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hat, hat nun 74,761 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 116,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.705,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,94 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Mid-America Apartment Communities einen Börsenwert von 13,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net