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S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moderna-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
211.15 EUR -14.05 EUR -6.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Moderna-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,85 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,244 Moderna-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Moderna-Anteile wären am 21.10.2026 9.154,93 USD wert, da der Schlussstand 245,81 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 815,49 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Moderna belief sich zuletzt auf 96,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

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