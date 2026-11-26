S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 26.11.2023 wurde die Moderna-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Moderna-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,274 Moderna-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 281,25 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 25.11.2026 auf 220,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 181,25 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Moderna belief sich zuletzt auf 92,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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