S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Moderna-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Moderna-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 286,43 USD. Bei einem Moderna-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,913 Moderna-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.383,83 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 15.07.2026 auf 68,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,16 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Moderna zuletzt 26,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Moderna Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.24
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.24
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets