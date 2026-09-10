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Hochrechnung

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
115.92 EUR -1.86 EUR -1.58 %
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Heute vor 5 Jahren wurde die Moderna-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Moderna-Aktie an diesem Tag bei 449,38 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Moderna-Aktie investiert, befänden sich nun 2,225 Moderna-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 135,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 301,77 USD wert. Damit wäre die Investition 69,82 Prozent weniger wert.

Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

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