S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitables Mondelez-Investment?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Mondelez -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,652 Mondelez-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 62,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,67 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,67 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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