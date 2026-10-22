S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde die Mondelez-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,652 Mondelez-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 62,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,67 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,67 Prozent gesteigert.
Am Markt war Mondelez jüngst 81,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen