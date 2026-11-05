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Rentable Mondelez-Investition?

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Mondelez-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
59.26 EUR 1.70 EUR 2.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Mondelez-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,02 USD wert. Bei einem Mondelez-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,508 Mondelez-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.027,85 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 04.11.2026 auf 67,38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 20,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mondelez einen Börsenwert von 82,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.05.17 Mondelez Buy Deutsche Bank AG
15.02.17 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
28.04.16 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets
26.10.15 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets

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