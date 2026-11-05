S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Mondelez-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Mondelez-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,02 USD wert. Bei einem Mondelez-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,508 Mondelez-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.027,85 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 04.11.2026 auf 67,38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 20,28 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mondelez einen Börsenwert von 82,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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