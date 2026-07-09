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Mondelez-Investment im Blick

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mondelez von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Mondelez-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Mondelez-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Mondelez-Aktie an diesem Tag 67,47 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,821 Mondelez-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 870,31 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 15.07.2026 auf 58,72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,97 Prozent verringert.

Am Markt war Mondelez jüngst 75,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
03.05.17 Mondelez Buy Deutsche Bank AG
15.02.17 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
28.04.16 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets
26.10.15 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets