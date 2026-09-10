S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel wäre eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr heute wert
Bei einem frühen Investment in Mondelez-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Der Schlusskurs des Mondelez-Papiers betrug an diesem Tag 62,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,606 Mondelez-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,24 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Anteils am 09.09.2026 auf 62,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,24 Prozent erhöht.
Mondelez wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Mondelez Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.17
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.17
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.16
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.16
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.15
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets