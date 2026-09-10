DAX 25.395 -0,7%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 9,99 -1,8%Nas 26.166 -0,3%Bitcoin 66.430 -1,3%Euro 1,1627 -0,1%Öl 105,3 +4,1%Gold 4.358 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Mondelez-Performance

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel wäre eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr heute wert

Bei einem frühen Investment in Mondelez-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53.66 EUR 0.09 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Der Schlusskurs des Mondelez-Papiers betrug an diesem Tag 62,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,606 Mondelez-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,24 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Anteils am 09.09.2026 auf 62,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,24 Prozent erhöht.

Mondelez wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Mondelez Aktie News

Werbung

Mondelez Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.05.17 Mondelez Buy Deutsche Bank AG
15.02.17 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
28.04.16 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets
26.10.15 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.